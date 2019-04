Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że odbuduje katedrę Notre Dame, a o wsparcie tej inicjatywy poprosi społeczność międzynarodową. Nie minęło nawet 24 godziny od katastrofy, a deklaracje pomocy i wpłaty zaczęły płynąć z całego świata. Jak informuje Reuters, dotychczas zaoferowano fundusze na poziomie ponad 700 mln euro.

Zdjęcie Notre Dame /AFP

"Paryska Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, nasz świat wyobrażony. To miejsce, w którym każdy z nas przeżył swe najważniejsze chwile" - oświadczył w wystąpieniu w poniedziałek późnym wieczorem prezydent Francji. Wskazał, że w dzieło odbudowy będzie zaangażowana społeczność międzynarodowa. "Zaapeluję do niej o rozpoczęcie zbiórki funduszy na odbudowę katedry" - zaznaczył.

Reklama

Pomoc finansową ofiarują ludzie z całego świata. Konkretne deklaracje padły też ze strony największych firm.

LVMH

Francuski miliarder, biznesmen Bernard Arnault, i jego grupa LVMH zapowiedzieli, że przekażą 200 milionów euro na naprawę katedry.

L'OREAL

Francuska grupa L'Oreal wraz z rodziną Bettencourt Meyer i fundacją Bettencourt-Schueller przekaże w sumie 200 milionów euro.

TOTAL

Francuski koncern naftowy Total poinformował, że przekaże 100 milionów euro.

KERING

Francois Henri Pinault, który kieruje firmą Kering, zobowiązał się do przekazania 100 milionów euro.

FIMALAC

Marc Ladreit de Lacharriere, szef grupy agencji ratingowej Fitch, zaoferował 10 milionów euro.

JCDECAUX

Francuska grupa reklamy zewnętrznej zadeklarowała 20 milionów euro.

MIASTO PARYŻ



Mer Paryża Anne Hidalgo zapowiedziała, że miasto przekaże na budowę katedry 50 milionów euro.

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY



Pomoc zaoferował także Europejski Bank Centralny. Wesprze odbudowę sumą 9 mln euro.



BOUYGUES

Martin Bouygues i jego brat Olivier, którzy nadzorują konglomerat telekomunikacyjno-budowlany, zobowiązali się do przekazania 10 milionów euro.

Kilka innych marek zaproponowało wsparcie na poziomie kilku mln euro. Wśród właścicieli firm budowlanych pojawił się pomysł, by połączyć siły w celu odbudowy zniszczonej pożarem katedry - informuje Reuters.



Zdjęcie Wnętrze katedry / PAP/EPA

(JK)