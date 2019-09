WHO: Co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), każdego roku około 800 tysięcy ludzi popełnia samobójstwo. Jest ono jedną z najczęstszych przyczyn śmierci.

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Przekazane z tej okazji statystyki WHO głoszą, że co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie.

Zapobieganie samobójstwom należy do najważniejszych celów działania Światowej Organizacji Zdrowia. Co prawda liczba państw, które uruchomiły u siebie odpowiednie programy wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat do 38, ale w większości krajów wciąż ich brakuje - zauważa WHO.

Niemiecki program zapobiegania samobójstwom nosi nazwę NaSpro. Na uwagę zasługuje fakt, że na jedno skuteczne samobójstwo przypada aż 20 prób jego popełnienia, co wskazuje, jak istotne jest rozwijanie programów prewencyjnych.

Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom planuje się w Niemczech wiele imprez o różnym charakterze. Najważniejszą z nich będzie msza ekumeniczna w intencji ofiar samobójczej śmierci w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie.

Samobójstw można uniknąć

"Samobójstw można uniknąć. Wzywamy wszystkie kraje, by włączyły do swych narodowych programów ochrony zdrowia i programów oświatowych wypróbowanych w praktyce strategii zapobiegania samobójstwom" - zaapelował dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Do wspomnianych przez niego strategii działania należy utrudnienie dostępu do środków chemicznych, przy pomocy których wiele osób odbiera sobie życie. Ważne jest także poinformowanie młodych ludzi o skutecznych sposobach walki ze stresem oraz zauważenie w porę ludzi mających myśli samobójcze i roztoczenie nad nimi długofalowej opieki.

W Niemczech, jak wynika z ostatnich danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, w roku 2017 samobójstwo popełniło 9241 osób. Aż trzy czwarte z nich stanowili mężczyźni. Co prawda liczba samobójstw w Niemczech zmalała przez trzy kolejne lata i różni się wyraźnie na korzyść od najwyższej w roku 1981, w którym wynosiła 18.825, ale wciąż jest za wysoka.

Rzeczniczka programu zapobiegania samobójstwom NaSpro, Hannah Mueller-Pein, zwraca uwagę, że liczba samobójstw znacznie przewyższa liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (3180), zabójstw (731) i śmierci wskutek przedawkowania narkotyków (1272). Powyższe dane odnoszą się do roku 2107.

Hannah Mueller-Pein powiedziała, że nie można podać jednej, decydującej przyczyny zmniejszającej się liczby samobójstw w Niemczech. Podobnie jak nie można stwierdzić jednoznacznie, czy ten trend utrzyma się w nadchodzących latach. Liczba ta zależy od ogólnej sytuacji demograficznej kraju, sytuacji na rynku pracy, sprawności działania systemu opieki zdrowotnej i podjętych przez niego działań zapobiegawczych.

Szefowa programu NaSpro, Barbara Schneider, podkreśla, że decyzja o popełnieniu samobójstwa często zapada nagle, pod wpływem chwilowego impulsu. Przestrzegła jednocześnie przed bagatelizowaniem luźnych wypowiedzi typu "ja się chyba zabiję". Ludzie, którzy mówią w ten sposób, często starają się zwrócić uwagę otoczenia na swoje problemy, z którymi sami nie potrafią sobie poradzić i szukają pomocy innych.

Barbara Schneider, która jest profesorem psychiatrii w Kolonii, twierdzi, że potraktowanie poważnie takich uwag i nawiązanie rozmowy z ludźmi, którzy je wypowiadają, może stanowić dla nich nieocenioną pomoc.

Akcja niemieckiej Caritas

Niemiecka Caritas uruchomiła na YouTube specjalny kanał informacyjny, mający służyć poradą ludziom noszącym się z zamiarem popełnienia samobójstwa.

Jak podkreśla prezes Caritas, Peter Neher, "wielu młodych ludzi, którzy mają myśli samobójcze, nie może pokonać o własnych siłach bariery wstydu i udać się do poradni w pobliżu ich miejsca zamieszkania". Nowy kanał [U25] może ułatwić im nawiązanie kontaktu ze specjalistami, którzy udzielą im fachowej porady.

Potrzeba powołania takiego kanału, jako jednej z metod zapobiegania samobójstwom, nie budzi wątpliwości, ponieważ z danych statystycznych wynika, że samobójstwo jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób w wieku od 10 do 25 lat.

Na kanale [U25] można będzie znaleźć zarówno materiały informujące o terapii oferowanej osobom mającym myśli samobójcze, jak i filmy wyjaśniające powody, dla których ludzie decydują się targnąć na swoje życie i pokazujące im metody, dzięki którym będą mogli się od nich uwolnić. Zostaną w nich pokazani także ludzie, którym udało się wyjść z kryzysu i rozpocząć nowe życie, wolne od samobójczych zamiarów.

Kanał [U25] stwarza młodym ludziom okazję do uzyskania anonimowej i bezpłatnej porady specjalistów. Szczególną cechą tego kanału jest to, że porad udzielają na nim młodzi ludzie w wieku do 25 lat, którzy pracują w nim społecznie. Jest ich 230 i działają w 10 ośrodkach w całych Niemczech.

W roku 2018 z pomocy niemieckiej Caritas skorzystało w tej sprawie 1267 osób.

