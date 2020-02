Książę i księżna Sussex, Harry i Meghan, przestaną pełnić oficjalne obowiązki członków rodziny królewskiej z dniem 31 marca. Tego dnia przestaną reprezentować królową i staną się finansowo niezależni od monarchii - poinformował rzecznik pary, cytowany przez "Guardiana".

Zdjęcie Meghan i Harry /Max Mumby/Indigo /Getty Images

Jak informuje BBC, para przestanie wypełniać obowiązki w imieniu królowej, jednak po 12 miesiącach ustalenia dotyczące ich statusu mogą zostać zrewidowane.

Według doniesień BBC, Harry i Meghan, którzy obecnie przebywają w Kanadzie, wrócą do Wielkiej Brytanii pod koniec miesiąca, by wypełnić swoje wcześniej zaplanowane zobowiązania. W lutym i marcu mają wziąć udział w sześciu wydarzeniach, w tym w uroczystościach z okazji Dnia Wspólnoty Narodów 9 marca, które mają się odbyć w Opactwie Westminsterskim. "Guardian" stwierdza, że będzie to prawdopodobnie ich ostatnie wystąpienie jako pracujących członków rodziny królewskiej.

Flagowy projekt księcia

Harry i Meghan wezmą też udział w Invictus Games, międzynarodowych zawodach sportowych stworzonych przez księcia Harry’ego. Igrzyska skierowane są do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i za granicą. Do tej pory była to najważniejsza inicjatywa księcia. Tegoroczna edycja odbędzie się w Hadze w maju.

Z dniem 1 kwietnia przestanie działać biuro księcia i księżnej w Pałacu Buckingham, a ich sprawami w Wielkiej Brytanii zajmować się będą przedstawiciele ich fundacji.

Nie wszystko poszło po myśli pary. Królowa zdecydowała, że chociaż formalnie zatrzymają tytuły ich królewskich wysokości, nie będą mogli ich wykorzystywać. W zeszłym roku fundacja Harry’ego i Meghan podjęła działania zmierzające do uznania marki "Sussex Royal" za zarejestrowany znak towarowy.

Decyzja księcia Harry'ego i księżnej Meghan

8 stycznia książę Harry i księżna Meghan niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanią a Ameryką Północną. Ich głównym zajęciem ma być obecnie fundacja charytatywna.

35-letni Harry i jego o trzy lata starsza pochodząca z USA żona od pewnego czasu wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku ubiegłego roku ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne. Harry, odnosząc się do doniesień medialnych o rozdźwięku między nim a jego starszym bratem, powiedział, że wraz z Williamem znajdują się na "innych ścieżkach".

Ponadto nie spędzili świąt Bożego Narodzenia z resztą rodziny, lecz wraz z synem Archiem udali się do Kanady. Po powrocie mówili o niesamowitej gościnności, której tam doświadczyli, czym podsycili spekulacje, że to w tym kraju zamierzają spędzać większość czasu.