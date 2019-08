Wicepremier żąda dymisji ministrów. Kryzys we Włoszech

Włoski wicepremier i lider współrządzącego Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio, zażądał w poniedziałek, aby ministrowie z Ligi złożyli dymisję. Apel ten to rezultat rozpadu koalicji obu ugrupowań. Nie wiadomo, jak kryzys rządowy zostanie rozwiązany.

Zdjęcie Luigi Di Maio domaga się dymisji ministrów z Ligi z rządu Giuseppe Contego / TIZIANA FABI /AFP

Di Maio postawił żądanie dymisji ministrów Ligi tuż przed tym, gdy oczekiwana jest decyzja prezydium Senatu w sprawie przerwania jego wakacyjnej przerwy i zwołania debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla premiera Giuseppe Contego.

Wniosek ten złożyła Liga. Jej przywódca, wicepremier Matteo Salvini, głęboko skonfliktowany z partnerem koalicyjnym domaga się rozpisania nowych wyborów parlamentarnych i głosowania nad wotum jeszcze przed czwartkowym dniem świątecznym w kraju.

Wicepremier Di Maio oświadczył w mediach społecznościowych, że Liga ponosi odpowiedzialność za "upadek rządu, który miał poparcie 51 procent".

"Obalili go, a teraz znajdujemy się w absurdalnej sytuacji, w której Liga składa wniosek o wotum nieufności dla rządu, gdzie ma swoich ministrów. Dlatego słuszne będzie, jeśli ministrowie Ligi złożą dymisję" - stwierdził lider Ruchu. Uważa on, że jeszcze przed rozpisaniem przedterminowych wyborów parlament powinien przyjąć ustawę o redukcji liczby senatorów i deputowanych.

Wcześniej podczas spotkania z parlamentarzystami Ruchu 5 Gwiazd Luigi Di Maio mówił że "Salvini nie zdradził Ruchu czy Contego, ale miliony Włochów, którym przez 14 miesięcy mówił, że nie patrzy na sondaże. Zdradził kontrakt rządowy dla swoich interesów" - ocenił Di Maio, odnosząc się do umowy koalicyjnej. "Włosi - dodał - zmuszą Ligę do tego, by zapłaciła za ten cios w plecy".

"Wywoływanie kryzysu rządowego w pełni lata i popychanie Włoch do wyborów na jesieni nie zdarzyło się od 100 lat" - powiedział Di Maio.

Najnowsze sondaże dają Lidze 38-procentowe poparcie i właśnie to zdaniem komentatorów nakłoniło jej lidera Matteo Salviniego do podjęcia próby stworzenia nowego rządu już bez koalicjanta, z którym był w stałym sporze.

Nie wiadomo nadal, jak prezydent Sergio Mattarella zamierza rozwiązać obecny kryzys. Nie wyklucza się, że będzie starał się powołać nowego premiera "rządu wyborczego", czyli takiego, który będzie pracował do czasu przyspieszonych wyborów. Mogą one się odbyć jeszcze w tym albo na początku przyszłego roku.

Senat ustali kalendarium prac w związku z kryzysem

We wtorek Senat Włoch ustali w głosowaniu kalendarium prac w związku z kryzysem koalicyjnym - poinformowano po poniedziałkowej naradzie prezydium izby wyższej parlamentu. Przewiduje się, że 20 sierpnia wystąpi w Senacie premier Giuseppe Conte.

Prawicowa Liga wicepremiera Matteo Salviniego nie przeforsowała w czasie obrad prezydium swojej propozycji, aby jeszcze przed czwartkowym świętem Ferragosto Senat rozpoczął debatę nad wotum nieufności wobec premiera. Wniosek w tej sprawie Liga złożyła w piątek.

Szefowie klubów senackich zdecydowali, że we wtorek po południu izba będzie głosować nad kalendarium prac w związku z kryzysem rządowym. Projekt tego kalendarza przewiduje, że 20 sierpnia Conte przedstawi w Senacie informację na temat sytuacji w rządzie po rozpadzie koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd.

Plan prac zostanie poddany we wtorek pod głosowanie w Senacie.

W czasie narady jego prezydium, jak wynika z relacji parlamentarzystów, Liga wraz z Forza Italia i ugrupowaniem Bracia Włoch wnioskowała o głosowanie nad wotum nieufności już w środę. Te trzy ugrupowania to potencjalni sojusznicy, gdyby rozpisane zostały przedterminowe wybory.

Także Izba Deputowanych ustali w najbliższym czasie program nadzwyczajnych prac w związku z kryzysem koalicyjnym.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)