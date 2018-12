- Trójmorze to jest regionalna inicjatywa państwa polskiego, którą my – USA, nasz prezydent, amerykański rząd – entuzjastycznie wspieramy - zapewnia w rozmowie w piątkowej "Gazecie Polskiej Codziennie" wiceszef dyplomacji USA John J. Sullivan.

Zdjęcie Wiceszef dyplomacji USA John J. Sullivan /AFP

Zastępca sekretarza stanu USA John J. Sullivan został zapytany przez "GPC", "jak Stany Zjednoczone oceniają inicjatywę Trójmorza w kontekście bezpieczeństwa". "To jest regionalna inicjatywa Polski, którą my - USA, nasz prezydent, amerykański rząd - entuzjastycznie wspieramy. Uważamy, że przywództwo Polski w regionie jest bardzo ważne, i to jest to przesłanie, które przekazałem dziś ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi i szefowi Kancelarii Prezydenta Krzysztofowi Szczerskiemu" - powiedział amerykański dyplomata.

Reklama

"Polska jest bardzo ważnym państwem dla regionu i uważamy, że inne kraje patrzą na Polskę z nadzieją na jej przewodnictwo" - zaznaczył. "Uważamy, że polska polityka, polskie bezpieczeństwo, kwestie energetyczne są tu bardzo istotnie i są zgodne z polityką amerykańską i NATO" - dodał.

Sullivan o kwestiach praworządności

Na pytanie, czy podczas jego wizyty w Polsce poruszano również kwestie praworządności, odpowiedział: "Mieliśmy dziś dyskusję z liderami społeczeństwa obywatelskiego o wielu aspektach - o państwie prawa, sądownictwie, wolności religijnej". "Mamy podobne dyskusje w Stanach Zjednoczonych. Porównywaliśmy dziś rozwój naszego sądownictwa, mówiliśmy o tym, jak ważne jest niezależne sądownictwo nie tylko w kontekście obrony praw obywatelskich i swobód, ale również jego znaczeniu dla rynku i zachęcenia inwestorów do wejścia na dany rynek" - przyznał.

"Przedsiębiorcy chcą wiedzieć, że ich inwestycje będą chronione przez państwo prawa i niezależne sądownictwo. W odróżnieniu od zachodnich systemów i ich wartości, wśród których jest niezależne sądownictwo, inne systemy, np. Chiny, go nie mają. I to w mojej ocenie hamuje inwestorów w porównaniu z rynkiem USA i Europą, gdzie tradycja niezależnych sądów istnieje. Uważam, że dla Polski jest ważne mieć niezależne sądownictwo. Ale to też odnosi się do wolności mediów - otwartej, publicznej i przejrzystej wymiany informacji. Są one ważne zarówno dla umocnienia demokracji, wyborów, jak i dla funkcjonowania rynku" - ocenił Sullivan.

"GPC" przypomina, że John J. Sullivan, zastępca sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, podczas podróży po Europie Środkowo-Wschodniej odwiedził Słowację, Austrię, Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Polskę. W Warszawie spotkał się m.in. z ministrem spraw zagranicznych RP Jackiem Czaputowiczem i szefem Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim, a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Sullivan wziął też udział w uroczystości podpisania polsko-amerykańskiej umowy na dostawy gazu skroplonego LNG. A na koniec udał się na spotkanie z biznesmenami w Izbie Handlowej - przypomina piątkowa "GPC".