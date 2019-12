Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała, że odwiedzi Polskę. Ma zamiar rozmawiać z polskim rządem na temat praworządności.

Zdjęcie Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej. /KENZO TRIBOUILLARD /AFP

We wtorek w Brukseli ministrowie ds. europejskich kolejny raz zajmują się Polską w ramach procedury z art 7. unijnego traktatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mają przekazać na posiedzeniu Rady ds. ogólnych informacje o sytuacji praworządności w naszym kraju. W osobnym punkcie ma być przeprowadzone wysłuchanie Węgier.

"Niestety zaobserwowałyśmy negatywny rozwój wypadków w ostatnich tygodniach i miesiącach od czasu ostatnich dyskusji na temat Polski i Węgier" - powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad Reynders.

Jourova zaznaczyła, że ważne jest, że kraje członkowskie dyskutują o sytuacji w Polsce i na Węgrzech. "Jesteśmy wciąż bardzo mocno zainteresowani, żeby kontynuować dialog, żeby zrozumieć, co się dzieje na Węgrzech i w Polsce, zwłaszcza jakie są plany w tych dwóch krajach na nowy rok. Mam zamiar przekazać ministrom, że Komisja będzie kontynuować to, co robiła do tej pory, wykorzystując wszystkie możliwe narzędzia" - zaznaczyła.

Wiceszefowa KE nie zdradziła, kiedy dokładnie wybiera się do Polski i na Węgry, ale zaznaczyła, że chce to zrobić tak szybko, jak to możliwe.