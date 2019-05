"Uwagi polskiego premiera Mateusza Morawieckiego są antysemickie i nieakceptowalne" - powiedziała wiceminister spraw zagranicznych Izraela Cippi Chotoweli w rozmowie z izraelską telewizją Channel 13 News. W ten sposób odniosła się do wypowiedzi Morawieckiego o tym, że "gdyby zostałby zamieniony kat i ofiara, to byłoby to pośmiertnym zwycięstwem Hitlera".

Wiceszefowa izraelskiej dyplomacji skomentowała wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z piątkowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi.

W swoim wystąpieniu szef rządu odniósł się do amerykańskiej ustawy 447.



- Jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak długo będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Bo gdyby kiedykolwiek do tego doszło szanowni państwo, do tej strasznej niesprawiedliwości, gdyby zostałby zamieniony kat i ofiara, urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera i dlatego nigdy na to nie pozwolimy - oświadczył Morawiecki.



Wypowiedź Morawieckiego była szeroko komentowana w izraelskich mediach.