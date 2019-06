Brytyjska minister pracy i emerytur Amber Rudd, wymieniana wśród potencjalnych kandydatów na nowego szefa Partii Konserwatywnej, poparła ministra spraw zagranicznych Jeremy'ego Hunta w wyścigu o to stanowisko. Nowy szef torysów zostanie jednocześnie nowym premierem Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Jeremy Hunt i Amber Rudd /AFP

"Wspieram @Jeremy_Hunt. Mamy ciężkie czasy i potrzebujemy szanowanego męża stanu, którego Bruksela będzie słuchać, a nie kogoś bardziej hałaśliwego. Jeremy jest zwycięzcą - odniósł sukces w biznesie i w rządzie" - napisała Rudd w niedzielę późnym wieczorem na Twitterze.

Reklama

Obok zdecydowanie prowadzącego w sondażach byłego szefa MSZ Borisa Johnsona i byłego ministra ds. brexitu Dominica Raaba obecny szef dyplomacji jest wymieniany jako faworyt do zwycięstwa w dwustopniowym procesie wyboru nowego lidera: najpierw przez posłów Partii Konserwatywnej, którzy zawężą listę kandydatów do dwóch, a następnie przez około 160 tys. członków ugrupowania w głosowaniu listownym.

W piątek brytyjska premier Theresa May zrezygnowała ze stanowiska lidera rządzącej Partii Konserwatywnej. Do czasu wyłonienia jej następcy pozostanie jednak na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki szefa ugrupowania.

May zapowiedziała swoją rezygnację pod koniec maja, gdy stało się jasne, że czwarta próba przeforsowania w parlamencie projektu ustawy w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej, nie ma szans powodzenia.

Dotychczas zamiar ubiegania się o schedę po May zapowiedziało 11 polityków. Termin składania kandydatur mija w poniedziałek o 17 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce). Kandydaci muszą do tego czasu uzyskać poparcie co najmniej ośmiu posłów.

Następca May na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w tygodniu rozpoczynającym się 22 lipca. Zostanie on jednocześnie nowym premierem Wielkiej Brytanii.