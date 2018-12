Dwóch nastolatków polskiej narodowości - 17-letni Oskar D.-K. oraz 18-letni Michał Sz. odpowiedzą za podżeganie do terroryzmu i nawoływanie do zabicia księcia Harry'ego. Nastolatkowie działali w neonazistowskiej grupie Sonnenkrieg Division. O sprawie informuje BBC.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

O zatrzymaniu w tej sprawie trzech osób informowaliśmy 6 grudnia . 17-, 18- i 21-latek byli wówczas przesłuchiwani na komisariatach w Londynie i Bath.

Reklama

Jak informuje BBC, ostatecznie zarzuty usłyszało dwoje młodszych nastolatków. Okazało się, że są oni narodowości polskiej.

17-latek to - jak podaje BBC - mieszkający na zachodzie Londynu Oskar D.-K. Chłopak podczas rozprawy w Old Bailey przyznał się do stawianych mu zarzutów.



Z kolei jego starszy kolega - 18-letni Michał Sz. mieszkający w Leeds - usłyszał pięć zarzutów zachęcania do terroryzmu i trzy zarzuty dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym.



Nastolatkowie byli powiązani z neonazistowską grupą Sonnenkrieg Division. Śledztwo dziennikarzy, którzy dotarli do setek informacji przesyłanych między członkami organizacji, ujawniło, że wzywali oni na plakatach m.in. do zamordowania księcia Harry'ego za "zdradę rasy", wskazując, że zdecydował się na małżeństwo z mającą afroamerykańskie korzenie aktorką Meghan Markle.

Pozwani zostali zwolnieni z aresztu za kaucją - informuje BBC.

Wstępna data rozprawy została wyznaczona na 13 maja 2019 r.