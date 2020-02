Wielka Brytania: Dżihadystka planowała zamach w katedrze św. Pawła w Londynie

Zwolenniczka Państwa Islamskiego przyznała się w piątek przed sądem do udziału w spisku, którego celem było przeprowadzenie zamachów bombowych w londyńskiej katedrze św. Pawła i jednym z pobliskich hoteli, a także do rozpowszechniania materiałów o charakterze terrorystycznym.

36-letnia Saffiya Shaikh z Hayes w zachodnim Londynie przeprowadziła rekonesans, aby zbadać możliwość podłożenia bomb w obu obiektach. Została aresztowana w październiku 2019 roku, gdy poprosiła działającą pod przykryciem policjantkę o dostarczenie jej ładunków wybuchowych domowej roboty.

W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających aresztowanie Shaikh nawiązała relację z dwójką policjantów, którzy podawali się za małżeństwo wspierające islamskich ekstremistów. "Chcę zabić mnóstwo ludzi. Chciałabym to zrobić w kościele, w dzień taki jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, by zabić więcej" - pisała poprzez komunikator internetowy Telegram do jednego z nich. Wysłała też zdjęcie katedry św. Pawła.

Nieco ponad tydzień po przeprowadzonym rekonesansie kobieta wysłała kolejne wiadomości, w których zapowiadała umieszczenie bomby pod kopułą katedry oraz mówiła o ataku w hotelu w i kościele.

Sheikh pozostanie w areszcie do czasu następnej rozprawy, której termin wyznaczono na 12 maja.

