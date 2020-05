Autorka serii o Harrym Potterze zdecydowała się opublikować za darmo w internecie książkę dla dzieci. Jak podkreśla J.K. Rowling, "The Ickabog", który będzie się ukazywać w odcinkach, nie jest osadzony w świecie jej bestselerowej serii. We wtorek (26 maja) opublikowany został pierwszy rozdział.

Zdjęcie J.K. Rowling /DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP /AFP

Kolejne rozdziały będą publikowane na stronie theickabog.com codziennie do 10 lipca. Rowling wyjaśniła na Twitterze, że "The Ickabog" nie jest spin-offem serii o Harrym Potterze.

Jak podała agencja Reutera, Rowling wpadła na pomysł książki "The Ickabog", kiedy pisała "Harry'ego Pottera", i zamierzała ją opublikować po "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci". Rękopis "The Ickabog" trafił jednak na strych i pozostał tam przez dekadę.

"Ickabog to opowieść o prawdzie i nadużywaniu władzy" - poinformowała Rowling. "Tematy są ponadczasowe i mogą odnosić się do każdej epoki lub dowolnego kraju" - dodała.

"Pomysł przyszedł mi do głowy ponad 10 lat temu, więc nie należy go interpretować jako odpowiedź na cokolwiek, co dzieje się teraz na świecie" - podkreśliła Rowling.

Autorka zdecydowała się opublikować "The Ickabog" za darmo, żeby dzieci, które pozostają w domach albo wróciły do szkoły "w tych dziwnych, niepokojących czasach", mogły przeczytać tę książkę lub poprosić kogoś o jej przeczytanie. Zachęciła też dzieci do jej zilustrowania.

Rowling zapowiedziała, że jej honoraria zostaną przekazane projektom i organizacjom pomagającym grupom najbardziej dotkniętym COVID-19.