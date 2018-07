Wielka Brytania: Jeremy Hunt nowym szefem MSZ

Dotychczasowy minister zdrowia Jeremy Hunt został powołany w poniedziałek wieczorem przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May na stanowisko ministra spraw zagranicznych po rezygnacji dotychczasowego szefa dyplomacji Borisa Johnsona.

51-letni Hunt sprawował urząd ministra zdrowia nieprzerwanie od 2012 r. W ostatnim czasie to za jego namową May zdecydowała się na skierowanie do służby zdrowia dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa, odpowiadając na krytykę środowisk medycznych dotyczącą niedofinansowania lokalnych szpitali i przychodni.

Wcześniej w latach 2010-2012 polityk ten był ministrem kultury, mediów i sportu w rządzie Davida Camerona, odpowiadając m.in. za przygotowanie igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.

W trakcie kampanii referendalnej w 2016 r. Hunt był zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w UE, ale w 2017 r. ogłosił, że zmienił zdanie i popiera brexit ze względu na "arogancję" Komisji Europejskiej w negocjacjach z rządem w Londynie.

Dotychczasowy szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson zrezygnował w poniedziałek ze stanowiska w ramach sporu z premier May dotyczącego rządowej strategii w sprawie negocjacji z UE dotyczących wyjścia ze Wspólnoty. Uważany za jednego z lidera eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej Johnson oskarżał szefową rządu o nadmierne uleganie presji ze strony Brukseli i gotowość do zbyt daleko idących ustępstw w kwestii przyszłej harmonizacji przepisów z UE.