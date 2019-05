Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zapowiedział w sobotę, że będzie ubiegał się o stanowisko lidera Partii Konserwatywnej i premiera W. Brytanii po rezygnacji obecnej szefowej rządu Theresy May. Polityk nie jest jednak wśród faworytów do zwycięstwa.

Zdjęcie Theresa May w brytyjskim parlamencie /MARK DUFFY / UK PARLIAMENT / HANDOUT /PAP/EPA

40-letni Hancock zasiada w Izbie Gmin od 2010 r. Przed objęciem teki szefa resortu zdrowia był także ministrem ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu. Wcześniej zajmował wiele wiceministerialnych stanowisk.

Wcześniej walkę o schedę po May - która formalnie ustąpi ze stanowiska 7 czerwca, ale pozostanie na nim do momentu wyłonienia następcy - zapowiedzieli także uważany za faworyta były minister spraw zagranicznych i lider eurosceptyków w kampanii referendalnej z 2016 r. Boris Johnson, a także obecny szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt.

Wśród innych kandydatów są także m.in. minister ds. rozwoju międzynarodowego Rory Stewart, była minister pracy i emerytur Esther McVey oraz była szefowa klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. liderka Izby Gmin, Andrea Leadsom.

Premier May zapowiedziała w piątek, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, uruchamiając proces wyboru jej następcy. Przemawiając na Downing Street, May przyznała: "to jest i zawsze będzie źródłem głębokiego żalu, że nie byłam w stanie zrealizować brexitu".

Jak jednak wskazała, po trzykrotnym odrzuceniu proponowanego przez nią porozumienia w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej, stało się dla niej jasne, że "w najlepszym interesie tego kraju" leży zmiana na stanowisku premiera.

Według planów proces wyłonienia następcy May powinien skończyć się najpóźniej w połowie lipca, a nowy szef torysów przejmie po niej także urząd premiera.

Z Londynu Jakub Krupa