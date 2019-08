Londyński sąd nie zabronił brytyjskim pilotom linii Ryanair udziału w strajku, planowanym na jutro i pojutrze. Sąd odrzucił pozew linii lotniczych w tej sprawie.

Zdjęcie Samolot linii Ryanair; zdj. ilustracyjne /AFP

Wcześniej irlandzki sąd zabronił irlandzkim pilotom udziału w proteście. Sprawa dotyczy 180 pilotów, zrzeszonych w związku zawodowym pilotów linii lotniczych IALPA. Mieli oni dołączyć do protestu brytyjskich pilotów.

Reklama

Według linii Ryanair, związkowcy IALP-y, który z kolei należy do organizacji Forsa, twierdzą, że organizacja zapowiedziała strajk, zanim doszło do zakończenia negocjacji pomiędzy linią lotniczą a Forsą. W związku z tym stanowiłoby to naruszenie podpisanej w 2018 roku umowy pomiędzy Ryanairem a Forsą.

Przedstawiciele linii lotniczej powiedzieli, że decyzję sądu z ulgą przyjęły tysiące irlandzkich pasażerów. Ryanair wezwał też związkowców do wznowienia mediacji.



Związkowcy domagają się podwyższenia pensji. W środę rozpoczął się pięciodniowy strajk personelu pokładowego Ryanaira w Portugalii. Zdaniem linii, nie wpłynie to na terminy lotów, bo zgodnie z decyzją sadu pracownicy muszą zapewnić pasażerom minimalny poziom usług.



Hiszpańscy pracownicy przewoźnika zapowiedzieli z kolei dziesięciodniowy strajk we wrześniu.