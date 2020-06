Samochód, którym poruszał się premier Boris Johnson, miał w środę (17 czerwca) po południu niewielką stłuczkę. Do zdarzenia doszło przed budynkiem parlamentu. Nikomu nic się nie stało - podał Reuters, powołując się na dwóch świadków.

Zdjęcie Premier Boris Johnson /AFP

Gdy premier opuszczał parlament, przed policyjny konwój, odwożący szefa rządu, wbiegł kurdyjski manifestant.

Jego zachowanie zmusiło pierwszy samochód w kolumnie do gwałtownego hamowania, wskutek czego lekko uderzył w niego znajdujący się za nim Range Rover, wiozący premiera.



Wszystkie samochody w ciągu kilku sekund ruszyły dalej. Johnson, który pod koniec kwietnia wrócił do pracy po poważnym zakażeniu koronawirusem, opuszczał parlament po zakończeniu cotygodniowej sesji poselskich pytań do szefa rządu.