Wielka Brytania: Sprawa gangu gwałcicieli z Huddersfield. Decyzja sądu

Szesnastu mężczyzn, członków gangu z Huddersfield, zostało w piątek skazanych na łączną karę ponad 200 lat więzienia w serii procesów dotyczących gwałtów i molestowania seksualnego 15 dziewczynek.

Zdjęcie Ofiary członków gangu otrzymywały od nich alkohol i narkotyki, a następnie były molestowane i gwałcone /123RF/PICSEL

Mieszkające w miejscowości Huddersfield ofiary - w wieku od 11 do 17 lat - otrzymywały od swoich oprawców alkohol i narkotyki, a następnie były molestowane i gwałcone. Zdarzenia miały miejsce w latach 2004-2011.

Reklama

Skazani mężczyźni - w wieku od 27 do 54 lat - to Brytyjczycy mający korzenie w krajach regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Skazany na dożywocie lider gangu Amere Singh Dhaliwal - który usłyszał 54 zarzuty, w tym 22 dotyczące gwałtu - na upublicznionym przez sąd zdjęciu był w tradycyjnym turbanie sikhów. Sędzia Geoffrey Marson określił zachowanie lidera gangu wobec ofiar jako "nieludzkie", podkreślając, że mężczyzna "traktował je jak przedmioty (...)".

Pozostali oprawcy zostali skazani na wyroki od pięciu do 18 lat więzienia. Czterech kolejnych mężczyzn zostało uznanych za winnych, a ich wyroki - dotyczące zarzutów o gwałt i handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego - zapadną w najbliższych miesiącach.

Szczegóły trzech powiązanych procesów zostały upublicznione po raz pierwszy w piątek, po tym gdy po ogłoszeniu wyroków sąd zdecydował o zniesieniu tajemnicy postępowania sądowego, ujawniając m.in. tożsamość skazanych mężczyzn i szczegóły ich działań.

Rezygnacja z wprowadzonych wcześniej ograniczeń jest powiązana ze sprawą aresztowania i późniejszego skazania byłego lidera radykalnie prawicowej Angielskiej Ligi Obrony (ang. English Defence League, EDL) Tommy'ego Robinsona, który w maju br., stojąc przed budynkiem sądu, komentował na żywo na Facebooku przebieg sprawy. Zostało to uznane za niezastosowanie się do decyzji sądowych i mogło potencjalnie doprowadzić do załamania się procesu.

Robinsona skazano na karę pozbawienia wolności, ale wyrok w jego sprawie został zakwestionowany przez sąd apelacyjny i będzie ponownie rozpatrzony w przyszłym tygodniu.

Komentując decyzję sądu, przedstawiciel policji hrabstwa West Yorkshire Ian Mottershaw tłumaczył, że śledztwo w sprawie gangu z Huddersfield było "bardzo złożone". Podkreślił zadowolenie z decyzji o wyrokach dla "tych zdeprawowanych jednostek, które niewyobrażalnie wykorzystywały seksualnie i fizycznie te narażone na ryzyko dzieci".

To kolejny skandal dotyczący molestowania seksualnego nieletnich z udziałem mężczyzn z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej ujawniono podobne sprawy m.in. w Rochdale w pobliżu Manchesteru.

Z Londynu Jakub Krupa