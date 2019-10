Zwłoki 39 osób w przyczepie ciężarówki odkryła brytyjska policja pod Londynem – podaje serwis BBC.

Ciała odnaleziono na obszarze przemysłowym Waterglade Industrial Park w miejscowości Greys na wschód od Londynu.

Policja zatrzymała 25-letniego kierowcę ciężarówki, który jest obecnie głównym podejrzanym. Mężczyzna pochodzi z Irlandii Północnej.

Według doniesień policji z Essex, w przyczepie znaleziono zwłoki 38 dorosłych osób i jednej młodocianej.

"To tragiczny incydent, życie straciło wiele osób. Nasze działania mają na celu ustalenie kolejności wypadków. Obecnie identyfikujemy ciała, ale zapewne będzie to długi proces. Według naszych informacji ciężarówka pochodzi z Bułgarii, a do Wielkiej Brytanii wjechała w sobotę przez port Holyhead w Walii. Zatrzymaliśmy kierowcę ciężarówki" - powiedział nadinspektor Andrew Mariner.

Premier "przerażony tragicznym incydentem"

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w środę, że jest przerażony informacją o odkryciu zwłok 39 osób w kontenerze ciężarówki w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii.

"Jestem przerażony tym tragicznym incydentem w Essex. Otrzymuję na bieżąco informacje z ministerstwa spraw wewnętrznych i będziemy współpracować z policją w Essex w celu wyjaśnienia, co się stało. Moje myśli są ze wszystkimi tymi, którzy stracili życie i z ich bliskimi" - powiedział Johnson.