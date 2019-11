Zwrot "strajk klimatyczny" został wybrany przez autorów słownika Collinsa brytyjskim słowem roku 2019 - poinformowano w czwartek. W efekcie zostanie on wpisany do przyszłorocznej edycji jednego z najważniejszych słowników języka angielskiego.

Zdjęcie To drugi rok z rzędu, w którym słowem roku według Collins Dictionary został termin związany z ochroną środowiska /Adam Jankowski /Reporter

Zwrot "strajk klimatyczny" po raz pierwszy został użyty cztery lata temu, kiedy w czasie ONZ-owskiego szczytu klimatycznego w Paryżu doszło do pierwszego takiego protestu, ale rozpowszechniony został w ciągu minionego roku. Według autorów słownika Collinsa w 2019 r. był on używany około sto razy częściej niż w poprzednim roku.

Reklama

Collins Dictionary zdefiniował "strajk klimatyczny" jako "formę protestu polegającą na opuszczaniu zajęć szkolnych lub pracy po to, aby dołączyć do demonstracji na rzecz działań zapobiegających zmianom klimatu".

Taki rodzaj protestu spopularyzowała nastoletnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która w sierpniu 2018 r. usiadła przed szwedzkim parlamentem z tabliczką informującą, iż odmawia chodzenia do szkoły, dopóki szwedzcy politycy nie podejmą działań na rzecz klimatu. We wrześniu tego roku w ogólnoświatowym strajku klimatycznym wzięło udział, jak się szacuje, ok. 4 milionów osób.

To drugi rok z rzędu, w którym słowem roku według Collins Dictionary został termin związany z ochroną środowiska - w 2018 r. był to zwrot "jednorazowego użytku". Z kolei w dwóch poprzednich latach wybrano zwroty mające kontekst polityczny - w 2017 r. "fake news", a w 2016 r. - brexit.

Autorzy słownika Collinsa wyróżnili w tym roku także słowo niebinarny (non-binary) jako termin definiujący osoby, które nie uważają się ani za mężczyznę, ani za kobietę. Za jego rozpowszechnienie odpowiedzialny jest piosenkarz popowy Sam Smith, który w ten sposób się zdefiniował w udzielonym w marcu wywiadzie.

Swoje własne słowo roku wybiorą też niedługo autorzy Oxford English Dictionary.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński