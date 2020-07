W najzimniejszym regionie Rosji - Jakucji - strażacy walczą z ok. 230 pożarami. Pożary mają związek z bardzo wysokimi temperaturami i suszą, które aktualnie nawiedzają ten obszar.

Zdjęcie Pożary w Jakucji /Yevgeny Sofroneyev\TASS /Getty Images

Szczegóły walki służb z masowymi pożarami opisują "The Siberian Times" i Polsat News.

Reklama

Jak czytamy, w kilku obszarach Jakucji wprowadzono już stan wyjątkowy. Ekstremalnie upalne lato i susza dają się we znaki mieszkańcom regionu. Do Jakucji ściągane są liczne posiłki, by jak najszybciej ugasić rozprzestrzeniający się ogień.

W Wierchojańsku, który jest uznawany za jedno z najzimniejszych miast na świecie - termometry wskazują obecnie aż 38 stopni Celsjusza.

Różnica ta robi wrażenie, ponieważ temperatury, jakie zimą odnotowywane są w Jakucji potrafią spadać aż do -60 stopni.

Ok. 230 pożarów

Serwis podaje, że jeden z pożarów trawiących najzimniejszy region Rosji wybuchł nad kołem podbiegunowym - w mieście Czerski. Ogrom zjawiska dobrze widać na zdjęciach satelitarnych.

Źródłem pożaru był piorun, który podczas burzy uderzył w powierzchnię, wzniecając ogień. W połączeniu z wysuszonymi trawami i silnym wiatrem - pożar był nieunikniony.

Serwis przypomina, że fala upałów dotknęła Rosję już w maju. Rekordowe pomiary odnotowano wówczas w całej zachodniej Syberii.