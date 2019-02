Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zmierza pociągiem do Hanoi, gdzie w środę spotka się z Donaldem Trumpem. Tymczasem z Wietnamem musiał się dziś pożegnać sobowtór północnokoreańskiego przywódcy, któremu wydano natychmiastowy nakaz opuszczenia kraju.

Zdjęcie Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem /AFP

Przed ubiegłorocznym pierwszym szczytem Korea Północna - USA, do Singapuru prócz przywódców obu państw przyjechali także ich sobowtórzy. Sobowtór Donalda Trumpa - Russel White oraz sobowtór Kim Dzong Una - Howard X już w ubiegłym tygodniu pojawili się w Hanoi. Udając prezydentów obu państw spotkali się na schodach Opery w Hanoi.

To nie spodobało się władzom Wietnamu, które podjęły decyzję o unieważnieniu wizy sobowtóra północnokoreańskiego przywódcy. Mężczyzna został przewieziony na lotnisko.

Sobowtór Donalda Trumpa Russel White pozostanie w Wietnamie. Poradzono mu jednak, aby na czas szczytu przestał wcielać się w rolę amerykańskiego prezydenta.

Prawdziwy Kim Dzong Un ma dotrzeć do Hanoi we wtorek rano czasu miejscowego. Donald Trump przyleci do Wietnamu kilka godzin później.