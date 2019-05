Portal WikiLeaks poinformował, że jego założyciel Julian Assange z powodu gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia został przeniesiony na oddział szpitalny podlondyńskiego więzienia Belmarsh, gdzie odsiaduje karę 50 tygodni więzienia.

Zdjęcie Julian Assange /DANIEL LEAL-OLIVAS /AFP

WikiLeaks, cytowany w czwartek przez telewizję Sky News, przekazał, że istnieją "poważne obawy" co do stanu Assange'a w związku z "dramatyczną utratą wagi" podczas siedmiu tygodni, jakie spędził dotąd w więzieniu.

Podkreślono też, że jego obecny stan utrudnia komunikację z nim. Przywołano wypowiedź prawnika Assange'a, Pera Samuelsona, który w zeszłym tygodniu po spotkaniu ze swoim klientem powiedział, że "nie było możliwe prowadzenie z nim normalnej rozmowy".

"Decyzja władz więzienia o przeniesieniu Assange'a na oddział szpitalny mówi sama za siebie" - zaznaczył WikiLeaks.

11 kwietnia Assange, który wcześniej przez siedem lat ukrywał się przed brytyjskimi i szwedzkimi organami ścigania w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, został aresztowany i obecnie odsiaduje wyrok 50 tygodni więzienia za uchylanie się od stawienia przed brytyjskim sądem.

Ekstradycji Assange'a domaga się Szwecja w związku z zarzucanym Australijczykowi gwałtem i napaścią seksualną, a także USA. Stany Zjednoczone oskarżają go o spiskowanie w celu zdobycia dostępu do komputerów z tajnymi danymi rządowymi w związku z opublikowaniem przez WikiLeaks kilkuset tysięcy tajnych depesz amerykańskiej dyplomacji. Dotyczyły one interwencji wojskowych USA w Iraku i Afganistanie.

W zeszłym tygodniu ministerstwo sprawiedliwości USA poinformowało o 17 nowych zarzutach, jakie zamierza mu postawić. Chodzi m.in. o bezprawne wejście w posiadanie poufnych danych i ich publikacji oraz szpiegowanie na szkodę Stanów Zjednoczonych.

Na czwartek w Londynie zaplanowane jest rozprawa w sprawie amerykańskiego wniosku o ekstradycję Assange'a - podała Sky News.