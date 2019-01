Wir polarny zbiera śmiertelne żniwo w USA

Co najmniej osiem osób zginęło w Stanach Zjednoczonych przez wir polarny, niosący za sobą arktyczne powietrze - informuje BBC.

Zdjęcie Ekstremalnie niskie temperatury w Chicago /Scott Olson /Getty Images

W stanie Michigan znaleziono ciała dwóch mieszkańców - podaje Associated Press.



Z kolei we wtorek 55-letni mężczyzna zamarzł w Milwaukee. Lokalne media informują, że mógł upaść przy odgarnianiu śniegu.



Z kolei NBC News donosi, że w stanie Illinois z powodu hipotermii zmarł 82-latek.





Nawet -54 stopnie

Reklama

Temperatury w USA spadły do -30 stopni Celsjusza w Chicago i do -37 stopni w Północnej Dakocie.

Jak dotąd rekord zimna odnotowano w środę rano w Grand Forks w Północnej Dakocie. Termometry pokazały tam -54 stopnie.



Przez całą środę śnieg padał na terenie od regionu Wielkich Jezior do Nowej Anglii. W stanie Wisconsin prognozowano 60 cm przyrostu pokrywy śnieżnej.



Stan wyjątkowy ogłoszono w stanach Wisconsin, Michigan i Illinois, a nawet w zazwyczaj cieplejszych Alabamie i Mississippi.



Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa ostrzega, że przebywanie w tak ekstremalnych warunkach przez 10 minut może spodobać odmrożenia.



Meteorolodzy spodziewają się, że 28 milionów ludzi w kontynentalnej części USA do końca tygodnia doświadczy temperatury -28 stopni lub niższej.





Siarczyste mrozy w północnych stanach USA 1 10 W całym kraju odwołano 2700 lotów, z czego większość z Chicago. Operator kolejowy Amtrak odwołał wyjazdy w trasę z bazy w Wietrznym Mieście. Autor zdjęcia: Patrick Gorski Źródło: Getty Images 10

Zamknięte szkoły, odwołane loty

W stanach dotkniętych arktycznymi mrozami zamknięto setki szkół i uniwersytety. Poczta zażądała wstrzymania dostaw przesyłek w kilku stanach.



W Chicago, trzecim co do wielkości mieście w USA, odwołano ponad 1500 lotów z dwóch głównych lotnisk.



Burmistrz miasta Rahm Emanuel wezwał mieszkańców do nieopuszczania domów, jeśli to nie jest konieczne.





Wir polarny

Siarczyste mrozy w USA to skutek zakłócenia w strukturze wiru polarnego, czyli układu niskiego ciśnienia, które znajduje się nad biegunem północnym.



Na skutek gwałtownego ocieplenia na wysokości 10-50 km nad ziemią pojawiają się zakłócenia w strukturze wiru, które powodują rozlanie się mas arktycznego powietrza w niższe szerokości geograficzne.