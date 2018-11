"Wizerunek Polski za granicą? Ma się dobrze"

- Polska budzi uznanie wśród zagranicznych partnerów ze względu na swój dynamiczny rozwój - ocenił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który wraz z delegacją izby przebywa z wizytą w Kanadzie. Chwalił Polonię kanadyjską za organizację i współpracę.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Pawel Wisniewski /East News

"Odbyliśmy szereg spotkań politycznych, (...) wszystkie były prowadzone w bardzo dobrej atmosferze. Rozmawialiśmy o tym, co nas łączy" - powiedział Karczewski na konferencji prasowej w Toronto po spotkaniach, jakie w ostatnich dwóch dniach odbył w Ottawie z przewodniczącym Izby Gmin Geoffem Reganem, przedstawicielem rządu federalnego ds. współpracy z Senatem - senatorem Peterem Harderem, przedstawicielami opozycji oraz parlamentarną grupą przyjaźni kanadyjsko-polskiej.

"Rozmawialiśmy o wsparciu Kanady w naszym członkostwie w NATO, o naszej wspólnej misji wojskowej na Łotwie, rozmawialiśmy o naszej współpracy gospodarczej, współpracy handlowej, ale również i naukowej, i sportowej, i kulturalnej. Także myślę, że nasze rozmowy pokazały Polskę z dobrego punktu i z dobrej strony, (...) nasi rozmówcy też byli pełni uznania dla tego, co się dzieje w Polsce" - relacjonował.

Pytany o wizerunek Polski za granicą w związku ze zmianami w ustawach o sądownictwie, Karczewski zapewniał, że "Polska jest świetnie odbierana jako kraj dynamicznie rozwijający się, mający najniższe bezrobocie od 30 lat, najlepszy wzrost gospodarczy od 30 lat".

"Polska ma się dobrze i tylko ci, którym zależy na tym, żeby odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, mówią o Polsce nieprawdę, kłamią i mówią źle o Polsce. A ci, którzy są naiwni, i ci, którzy nie myślą, tak reagują i tak również interpretują to, co się dzieje w Polsce" - dodał.

Marszałek Senatu, senatorowie Aleksander Bobko (PiS) oraz Piotr Florek (PO) oraz szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski przebywają w Kanadzie od poniedziałku w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

"Głównym celem naszego przyjazdu tak naprawdę jest kontakt z Polonią, jesteśmy tu po to, żeby poznać Polonię kanadyjską, poznać jej problemy, ale też poznać jej osiągnięcia i sukcesy" - mówił marszałek podczas spotkania z mediami polonijnymi w Toronto.

"Muszę powiedzieć, że (...) tych problemów trochę widzimy, ale przede wszystkim widzimy sukcesy - świetną organizację, świetną współpracę Polonii, i to nas bardzo cieszy. Jest to Polonia wyróżniająca się (...). Będziemy wyjeżdżać pod dużym wrażeniem osiągnięć Polonii" - podkreślił.

Jak poinformował, dotychczasowe rozmowy ze środowiskami polonijnymi dotyczyły głównie kwestii nauki języka polskiego i aktywizacji młodych Polaków w Kanadzie.

Marszałek tłumaczył też założenia planowanej zmiany polskiej konstytucji, mającej na celu zwiększenie liczby senatorów o dwóch przedstawicieli Polonii. "Jeśli padnie propozycja, że to mają być trzy mandaty, to może też możemy to zrobić. (...) To jest początek prac i te prace, w ogóle ta inicjatywa, ma służyć temu, żebyśmy ten problem dogłębnie zbadali, żebyśmy zbadali też opinię środowisk polonijnych" - mówił.

Po konferencji prasowej marszałek Senatu spotkał się z Polonijną Radą Konsultacyjną przy Konsulu RP, a następnie odwiedził trwający od poniedziałku Festiwal Polskich Filmów "Ekran", gdzie odznaczył jego organizatorów, stowarzyszenie Ekran Polish Film Association, medalami "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z okazji 10. edycji festiwalu medale otrzymali założyciele festiwalu Marta Poźniakowska i Patryk Bognat oraz dwaj wieloletni wolontariusze: Waldemar Krukar oraz Michał Kwadrans.

"Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu za to, że po raz dziesiąty organizujecie coroczny festiwal filmów polskich. Dziękuję bardzo za to, bo państwo budujecie kolejny most między Polską i Kanadą, taki most kultury, most polskich filmów" - powiedział Karczewski, wręczając odznaczenia.

Z Toronto Alicja Minda