Władze Wietnamu zapowiadają walkę z przemytem ludzi. Rzecznik tamtejszego MSZ poinformował o oficjalnej nocie, jaką wietnamska ambasada otrzymała od policji w Essex, gdzie ponad tydzień temu w ciężarówce znaleziono zwłoki 39 imigrantów.

Zdjęcie Zwłoki 39 osób znaleziono w przyczepie ciężarówki /Aaron Chown / Press Association /East News

Rzecznik wietnamskiego MSZ na stronie internetowej resortu dyplomacji poinformował, że władze Wietnamu współpracują ściśle z brytyjską policją w celu identyfikacji ofiar.

Obecnie przyjmuje się, że wszystkie 39 osób, które odnaleziono w naczepie ciężarówki w Essex to Wietnamczycy.

W piątek władze Wietnamu poinformowały o aresztowaniu dwóch osób, które miały uczestniczyć w operacji nielegalnego przerzutu wietnamskich imigrantów do Wielkiej Brytanii. Wietnamskie MSZ potępiło proceder przemytu ludzi, apelując o surowe konsekwencje dla osób zamieszanych w jego organizację.

Wielka Brytania: Znaleziono 39 ciał w przyczepie ciężarówki 1 / 5 Ciała odnaleziono na obszarze przemysłowym Waterglade Industrial Park w miejscowości Greys na wschód od Londynu. Źródło: East News Autor: UK Pool/Associated Press udostępnij