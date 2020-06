Wlk. Brytania: Małżonek królowej, książę Filip obchodzi 99. urodziny

99. urodziny obchodzi w środę książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II. Z powodu epidemii koronawirusa nie odbywają się żadne oficjalne uroczystości, Pałac Buckingham opublikował jedynie zrobione kilka dni temu zdjęcie królewskiej pary.

Zdjęcie Książę Filip /AFP

Od czasu wycofania się z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej w sierpniu 2017 roku, książę Filip rzadko pokazuje się publicznie. Po raz ostatni był widziany w grudniu ubiegłego roku, gdy opuszczał szpital w Londynie, gdzie spędził cztery dni. W kwietniu jednak opublikował podziękowanie dla wszystkich kluczowych pracowników, którzy zapewniają funkcjonowanie kraju w czasie epidemii.

Opublikowane w środę zdjęcie przedstawia królową Elżbietę i księcia Filipa stojących na trawniku przed zamkiem w Windsorze, do którego przenieśli się z Pałacu Buckingham na czas epidemii. Obydwoje z racji wieku są w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem. Ale - jak podkreśliła stacja Sky News - zarówno Filip, jak i Elżbieta, która niedawno skończyła 94 lata, wyglądają bardzo dobrze.

Ich wnuk, książę William przyznał w środę, że martwił się o księcia Filipa i królową po wybuchu epidemii koronawirusa, ale powiedział, że jego dziadkowie robią wszystko, co mogą, by się chronić. "Oczywiście myślę z troską o moich dziadkach, którzy są w tym wieku - robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im izolację i ochronę przed tym" - powiedział książę William.

Najdłużej żyjący mężczyzna w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Mający greckie i duńskie korzenie, książę Filip jest najdłużej żyjącym mężczyzną w brytyjskiej rodzinie królewskiej, najstarszym małżonkiem brytyjskich monarchów, zaś wraz z Elżbietą są pierwszą w historii parą królewską, która obchodziła 70. rocznicę ślubu.

W najbliższą sobotę przypadają oficjalne urodziny królowej (Elżbieta II urodziła się w kwietniu, ale jej urodziny - podobnie jak jej poprzedników, oficjalnie obchodzone są w drugą sobotę czerwca), jednak podobnie jak i inne wydarzenia publiczne zostały odwołane z powodu epidemii. Pałac Buckingham, informując o tym kilka tygodni temu, zapewniał, że znaleziona zostanie alternatywna forma ich uczczenia, ale jak dotychczas nie podano żadnego programu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński