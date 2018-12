Tegoroczne Boże Narodzenie i powitanie nowego roku miną we Włoszech pod znakiem intensywnych podróży. Na wypoczynek wybrało się lub wybierze 18 milionów osób, czyli prawie co trzeci mieszkaniec kraju.

Zdjęcie

Jak wynika z analiz danych branży turystycznej, liczba osób wyjeżdżających w czasie świąteczno- sylwestrowych wakacji wzrosła o 350 tysięcy, czyli o osiem procent w porównaniu z rokiem poprzednim, a wydatki na ten cel o 10 proc. Na wyjazdy Włosi wydadzą prawie sześć mld euro, to jest około 320 euro na osobę.

Przed dwoma laty liczba tych, którzy wyjechali w tym czasie, wyniosła około 14,5 mln.

Popularność wyjazdów na wypoczynek na przełomie roku uważana jest za istotny wskaźnik finansowej sytuacji obywateli.

Weekendowy pobyt to średni wydatek od 150 do 200 euro od osoby, a rejs luksusowym statkiem wycieczkowym to wydatek w wysokości kilku tysięcy euro.

Dwie trzecie Włochów wybiera świąteczny urlop w kraju. Najczęściej celami podróży są Rzym i górskie miejscowości, a także ośrodki spa i termy.

Wśród miejsc za granicą dominują Paryż i Londyn oraz coraz popularniejsze, także zimą, fiordy w Norwegii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka