Włochy: 41-letnia Polka znaleziona martwa na plaży

41-letnia Polka, od lat mieszkająca we Włoszech, w poniedziałek została znaleziona martwa na plaży w okolicach Tonnara di Santa Panagia - podają włoskie media.

Zdjęcie Włoska policja stanowa /AFP

Według wstępnych informacji, kobieta zmarła w wyniku utonięcia. Takim ustaleniom dziwi się jednak partner Polki, który znalazł ją martwą na plaży. Jego zdaniem, kobieta nie umiała pływać i nie rozumie, po co miałaby wchodzić do wody. Dodał w rozmowie z włoskimi mediami, że gdy tylko zauważył ją na plaży, wezwał pomoc.



Mężczyzna poinformował też, że od dłuższego czasu para spotykała się w tym miejscu.



Sprawą zajęła się włoska policja stanowa. Jak informują media, do ustalenia przyczyn śmierci potrzebna będzie sekcja zwłok.



Kobieta od lat na stałe mieszkała we Włoszech.