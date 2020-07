Włochy: 96-latek najstarszym absolwentem uniwersytetu w kraju

Giuseppe Paterno w wieku 96 lat ukończył studia historyczne i filozoficzne, stając się najstarszym absolwentem studiów we Włoszech - poinformowała w piątek (31 lipca) agencja Reutera.

Paterno, były pracownik kolei, zapisał się na studia na Uniwersytecie w Palermo w 2017 r. Ukończył je z wyróżnieniem, a dyplom odebrał w środę (29 lipca).

"Powiedziałem: 'Teraz albo nigdy' i w 2017 r. postanowiłem się zapisać" - opowiadał Reuterowi. "Rozumiałem, że było trochę za późno na trzyletnie studia, ale powiedziałem sobie: 'Zobaczmy, czy dam radę'" - relacjonował.

"Jestem normalną osobą, jak wiele innych" - powiedział, zapytany, jak to jest kończyć szkołę tak późno. "Pod względem wieku przeskoczyłem wszystkich innych, ale nie po to to robiłem" - dodał.

Losy Paterno

Jak podała agencja Reutera, Paterno dorastał w biednej rodzinie i otrzymał tylko podstawową edukację. W czasie II wojny światowej służył w marynarce, później zaczął pracować na kolei.

Po wojnie, w wieku 31 lat, ukończył szkołę średnią. Zawsze chciał kontynuować edukację. "Wiedza jest jak walizka, którą noszę ze sobą, to skarb" - powiedział.

Jako student wystukiwał swoje eseje na maszynie do pisania, którą dała mu matka, kiedy przeszedł na emeryturę w 1984 r. Wybierał drukowane książki zamiast internetu i nie brał udziału w imprezach z 20-latkami, z którymi studiował.

"Mój plan na przyszłość to poświęcenie się pisaniu" - powiedział Reuterowi i dodał, że zamierza wrócić do wszystkich tekstów, których nie miał okazji zgłębić.