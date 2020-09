Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders w czwartek (24 września), podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na polskim cmentarzu wojennym na wzgórzu Monte Casino, trafiła do szpitala - informuje portal Polacy we Włoszech. U córki generała Władysława Andersa lekarze stwierdzili złamanie kości udowej.

Zdjęcie Anna Maria Anders na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino /Piotr Molecki/East News /East News

Anna Maria Anders po upadku na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino została przewieziona karetką do szpitala "Santa Scolastica" w Cassino - czytamy.

Reklama

Portal Polacy we Włoszech, powołując się na włoskie media, podaje, że polska ambasador złamała kość udową. Jest już po operacji.

Wizyta Andrzeja Dudy we Włoszech

W piątek (25 września) para prezydencka kontynuuje wizytę we Włoszech. W planach jest spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Pierwsza w nowej kadencji wizyta zagraniczna Andrzeja Dudy rozpoczęła się w środę (23 września). Tego dnia polski przywódca spotkał się z szefem włoskiego państwa Sergio Mattarellą, marszałek włoskiego Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati oraz z premierem Giuseppem Conte.