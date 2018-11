Były włoski deputowany Giuseppe Romele podejrzewany jest o to, że na ławce w sali obrad parlamentu wyrył swoje nazwisko. On sam nie przyznaje się do winy i domaga się ekspertyzy kaligraficznej.

67-letni były polityk partii Forza Italia zasiadał w parlamencie przez cztery kadencje do początku tego roku. W marcowych wyborach nie ubiegał się o ponowny mandat i zmienił ugrupowanie. Kiedy jego dawny partyjny kolega zajął jego miejsce w sali obrad Izby Deputowanych, odnalazł wyryte scyzorykiem na drewnianej parlamentarnej ławie nazwisko Romele - podała włoska prasa.

Podejrzenie padło od razu na byłego deputowanego, który w poprzedniej kadencji siedział na tym miejscu.

Dziennik "Corriere della Sera" pisze, że Giuseppe Romele odrzuca oskarżenia o to, że to on jest sprawcą tego sztubackiego wybryku, zakończonego szkodą materialną.

"To nie ja, przeprowadźcie ekspertyzę kaligraficzną" - mówił polityk, cytowany przez gazetę. Ale to - jak zauważono - jest niemożliwe.

Dziennik dodał, że w poszukiwaniach sprawcy wykluczone jest też przejrzenie wszystkich nagrań z kamer zainstalowanych w sali obrad z ostatnich 18 lat, gdy Romele zasiadał w parlamencie.

Prawdopodobnie tajemnicą pozostanie, kto sięgnął po scyzoryk w sali obrad izby niższej w Palazzo Montecitorio, gdzie właśnie odbyły się uroczyste obchody jej stulecia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka