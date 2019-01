Włochy: Ciało Polaka znalezione w ciężarówce

W ciężarówce zaparkowanej przy restauracji we włoskim Termoli znaleziono ciało 50-letniego Polaka. Wszystko wskazuje na to, że kierowca zmarł z powodu zatrucia tlenkiem węgla - podają włoskie media.

Zdjęcie Włoscy karabinierzy; zdj. ilustracyjne /AFP





Reklama

W ciężarówce znaleziono kuchenkę gazową, na której kierowca przygotowywał sobie posiłki. Została zabezpieczona przez służby.

Ciało 50-letniego mężczyzny odkrył jego kolega. Przyszedł do ciężarówki Polaka, bo ten nie reagował na wołanie. Otworzył drzwi, a kierowca z Polski leżał w bezruchu na kierownicy.



Śledczy przypuszczają, że kierowca używał kuchenki gazowej nie tylko do przygotowywania posiłków, ale też ogrzewania kabiny. Prawdopodobnie więc zmarł z powodu zatrucia tlenkiem węgla.



"Śmierć Polaka to kolejny przypadek śmierci pracownika z powodu nieludzkich warunków pracy" - powiedział portalowi termolionline.it Maurizio Diament z Włoskiej Federacji Transportu.