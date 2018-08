W pobliżu lotniska w Bolonii we Włoszech doszło do eksplozji - informują zagraniczne media. Wybuch jest prawdopodobnie wynikiem wypadku z udziałem ciężarówki przewożącej materiały palne, do którego doszło na obwodnicy prowadzącej przez most w Borgo Panigale.​

Od ognia zajęły się inne pojazdy, które także brały udział w wypadku.

Na miejscu jest policja, straż pożarna i karetki pogotowia. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

"La Repubblica" informuje o licznych eksplozjach i ogromnej ilości dymu unoszącego się nad autostradą A14, gdzie doszło do zdarzenia. Fragment tej drogi został zamknięty w obu kierunkach.

Z kolei na stronie internetowej brytyjskiego dziennika "The Sun", który powołuje się na policję, przekazano, że do wybuchu doszło w pobliżu lotniska w Bolonii. Według informacji gazety eksplozja miała mieć miejsce tuż przed godziną 13.