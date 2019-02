Tuż przed kulminacją imprez tegorocznego karnawału władze Wenecji wprowadziły zakaz używania plastikowych konfetti w granicach całego miasta. Celem tej decyzji jest chęć niedopuszczenia do zasypania uliczek, placów i kanałów groźnym dla środowiska plastikiem.

Coraz częściej podejmowane są na świecie kroki na rzecz ograniczania plastikowych odpadów i ich szkodliwych dla środowiska konsekwencji. Tym razem wprowadzono je przy okazji weneckiego karnawału, na który przybywają w tych dniach tysiące turystów z całego świata.

Lokalna prasa informuje w sobotę, że burmistrz Luigi Brugnaro wydał rozporządzenie, w którym zabronił rozrzucania plastikowych konfetti oraz podobnych artykułów w całym mieście, zwłaszcza zaś w historycznym centrum podczas wszelkiego rodzaju zabaw.

W dokumencie tym burmistrz przypomniał, że do Wenecji, chronionej przez UNESCO, przybywają co roku miliony turystów, by "podziwiać dziedzictwo, które musi zostać zachowane".