Rzymskie lotnisko Ciampino będzie w środę zamknięte zarówno dla przylotów, jak i odlotów. 90 połączeń przeniesiono na Fiumicino. To rezultat niegroźnego, szybko ugaszonego pożaru w magazynie we wtorek. Zapaliły się tam dwa worki ze śmieciami.

Poważne utrudnienia na drugim co do wielkości stołecznym lotnisku, z którego korzystają głównie tanie linie, rozpoczęły się we wtorkowy poranek, gdy na terminalu pojawił się dym. Kilkuset pasażerów ewakuowano z budynku. Nikomu nic się nie stało. Część lotów przeniesiono na Fiumicino, niektóre odwołano, a wiele było opóźnionych.

Choć niewielki pożar został szybko ugaszony, problemy nie minęły, a ich przyczyną jest to, że doszło tam do emisji dymu.

Dyrekcja lotniska ogłosiła we wtorek wieczorem, że wszystkie środowe odloty i przyloty przeniesiono na Fiumicino.

Powodem zamknięcia portu lotniczego w środę - po tym, gdy początkowo ruch został wznowiony - jest brak zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego i władz sanitarnych na ponowne jego uruchomienie i to mimo, jak podkreślił zarząd, że przeprowadzone badania jakości powietrza nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Prokuratura w Wiecznym Mieście wszczęła śledztwo w sprawie niemyślnego wywołania pożaru.