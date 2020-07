Włochy: Mieszkańcy osady w Piemoncie obchodzą Boże Narodzenie

Niedziela (12 lipca) jest dniem obchodów Bożego Narodzenia w miejscowości Vagna w Piemoncie na północy Włoch. Tradycja ta ma kilkaset lat. Zwyczaj wprowadzono, by mieszkańcy tych stron, pracujący daleko, mogli świętować z rodzinami po przyjeździe na wakacje do domu.

To najbardziej oryginalne Boże Narodzenie obchodzone jest w osadzie koło miasta Domodossola zawsze w drugą niedzielę lipca. Święto Dzieciątka, jak nazywa się ta uroczystość, organizuje miejscowa parafia San Brizio. Zwyczaj jego celebrowania upowszechnił w XV wieku święty Bernardyn z Sieny.

Władze kościelne w tym rejonie doliny Ossola zgodziły się na te wyjątkowe obchody po to, by mogli uczestniczyć w nich wszyscy mieszkańcy tamtych stron, emigrujący na większość roku za pracą. Kiedy wracali na lato do domu, mogli świętować ze swymi rodzinami.

Tradycja tych trzydniowych świąt przetrwała do czasów obecnych. Nie jest inaczej w roku pandemii, gdy już odbyły się pierwsze uroczystości. Ich kulminacją jest niedzielna msza, podczas której śpiewane są kolędy. Stałym elementem obchodów jest procesja religijna, która przechodzi ulicami miejscowości z figurką Dzieciątka Jezus, wyrzeźbioną w 1730 roku przez miejscowego artystę.