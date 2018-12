Poważne zaniepokojenie wywołał w Rzymie wielki pożar w punkcie segregacji śmieci w rejonie drogi Salaria na północy. Władze Wiecznego Miasta zapewniają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, ale apelują do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien.

Zdjęcie Pożar w Rzymie /MASSIMO PERCOSSI /PAP/EPA

Prokuratura wszczęła śledztwo, by ustalić przyczyny dużego pożaru, który wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze, gdzie trafia jedna piąta wszystkich odpadów z miasta.

Nad dzielnicą w rejonie pożaru pojawiła się chmura dymu i dokuczliwy swąd, odczuwalny w dużej części włoskiej stolicy, także w centrum.

Wczesnym popołudniem pożar został ugaszony, a teraz władze i służby miejskie muszą uporać się z jego skutkami.

Trwają pomiary jakości powietrza. W ramach działań prewencyjnych do mieszkańców zaapelowano o to, by zamykali okna, jeśli odczuwają swąd, i by kategorycznie unikali aktywności fizycznej pod gołym niebem. Ponadto wezwano rzymian, by nie jedli warzyw i owoców zebranych w tym rejonie.

Burmistrz Virginia Raggi poprosiła o pomoc w rozwiązaniu kryzysu śmieciowego w Rzymie, który - jak się zauważa - pogłębił się, gdy w płomieniach stanęła część jednego z głównych punktów wywozu i segregacji odpadków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka