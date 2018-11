Włochy: Prawie 2300 zachorowań na odrę w tym roku

2295 zachorowań na odrę zanotowano we Włoszech od początku tego roku - to najnowsze dane krajowego Instytutu Zdrowia w Rzymie. Począwszy od 2017 roku z powodu powikłań zmarło 12 osób. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost przypadków tej choroby.

Według tych danych 91 procent osób, które zachorowały na odrę nie było szczepionych.

Średnia wieku chorego wynosi 25 lat.

Jedna piąta zarażonych to dzieci do piątego roku życia, a 140 to niemowlęta poniżej 12 miesięcy.

W biuletynie Instytutu, opracowanym na podstawie stałego monitoringu przebiegu odry we Włoszech, odnotowano też w tym roku sto zachorowań wśród pracowników służby zdrowia.

88 procent wszystkich prawie przypadków zarejestrowanych zostało w siedmiu regionach: na Sycylii, gdzie wskaźnik jest najwyższy a także w Lacjum, Kalabrii, Kampanii, Lombardii, Emilii- Romanii i w Toskanii.

W 2017 roku zachorowań na odrę było 4991.