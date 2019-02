Rzym, jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast na świecie, wkrótce wzbogaci się o kolejną turystyczną atrakcję. Jak informują zagraniczne media, w 2021 roku zostanie tam otwarty dla zwiedzających słynny antyczny skwer Largo di Torre Argentina.

Zdjęcie Largo di Torre Argentina /GABRIEL BOUYS /AFP

Skwer Largo di Torre Argentina znajduje się w samym centrum Rzymu. Jest to starożytny plac, na którym w 44 r. p.n.e zamordowano Juliusza Cezara. Na świętym placu znajdowały się niegdyś cztery świątynie.

Largo di Torre Argentina był zamknięty dla zwiedzających (dostęp do niego mieli jedynie archeolodzy, a turyści mogli podziwiać go z oddali), jednak od 2021 roku jego zakamarki będą mogli poznać również turyści.

Sponsorem prac, które umożliwią przystosowanie atrakcji dla ruchu turystycznego jest dom mody Bulgari. Wcześniej sfinansował on także renowację rzymskich Schodów Hiszpańskich. Nowa inwestycja nazywana jest "kolejnym prezentem dla Rzymu".

Na odbudowę ruin Bulgari planuje wydać około 800 tysięcy euro.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to sektor prywatny wkroczył, by uratować dziedzictwo Włoch - czytamy. Dom mody Fendi zapłacił za 16 miesięcy sprzątania Fontanny di Trevi, a Gucci przekazał 2 miliony euro na odrestaurowanie słynnego Ogrodu Boboli we Florencji.