Do najwyższego poziomu podniesiono kontrole antyterrorystyczne - informuje w środę włoskie MSW. Będą obowiązywać w czasie świąt i w okresie noworocznym.

Zdjęcie (zdjęcie ilustracyjne) /Alessandro FUCARINI /AFP

Zalecenie to MSW rozesłało po naradzie komitetu analizy strategicznej do walki z terroryzmem do wszystkich szefów lokalnych władz w kraju i komend policji. Obrady te zwołano po wtorkowym zamachu w Strasburgu, w którym zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych.

Wśród ciężko rannych jest włoski dziennikarz Antonio Megalizzi.

Policja zidentyfikowała podejrzanego o zamach jako urodzonego w Strasburgu 29-letniego Cherifa Chekatta, figurującego na liście obserwacyjnej służb specjalnych jako osoba potencjalnie zagrażająca bezpieczeństwu.