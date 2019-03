Włochy: Wypadek na platformie wiertniczej. Jedna osoba zginęła, dwie ranne

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku na platformie wiertniczej ropy naftowej we wtorek na Adriatyku, w odległości 60 km od brzegów Ankony we Włoszech. Runął tam do wody dźwig.

Koncern energetyczny ENI, do którego należy platforma, poinformował, że dźwig pracujący przy załadunku z nieznanych powodów odpadł od reszty struktury i wpadł do morza. Zginął jego operator, który był w kabinie. Runęła ona na dno morza na głębokość około 70 metrów. Po kilkugodzinnej akcji poszukiwawczej zlokalizowano ciało mężczyzny.

Upadający dźwig ranił dwóch innych pracowników. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Ich życiu, jak wyjaśniono, nie zagraża niebezpieczeństwo.