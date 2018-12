​Włochy: Wzrósł odsetek imigrantów. Najnowsze dane

Do 10 procent wzrósł odsetek imigrantów mieszkających we Włoszech, co uznano za przekroczenie symbolicznej bariery. Obecnie cudzoziemców-rezydentów jest ponad sześć milionów - wynika z raportu na temat migracji opracowanego w Mediolanie.

Zdjęcie Nielegalnych imigrantów jest we Włoszech ponad 530 tysięcy /AFP

W dokumencie Fundacji Inicjatyw i Studiów nad Wieloetnicznością (ISMU) odnotowano, że w radykalny sposób spadła fala migracyjna na włoskie wybrzeża. Do końca listopada przypłynęło 22 tysiące migrantów.

Do 55 tysięcy wzrosła zaś liczba ta w Hiszpanii, która pod tym względem zajęła pierwsze miejsce w Europie.

Z 24. raportu fundacji wynika, że nielegalnych imigrantów jest we Włoszech ponad 530 tysięcy, co stanowi 8,7 proc. wszystkich migrantów. W tym roku wydalono około 7 tysięcy osób, z których ponad 4 tysiące przymusowo.

Największą nowością zawartą w opracowaniu jest wskazany w nim wzrost o 2,5 pkt proc. do 10 proc. wskaźnika imigrantów mieszkających w tym kraju. Jest ich 6,1 mln na 60,5 miliona ogółu ludności. Fakt, iż co dziesiąty mieszkaniec Italii jest cudzoziemcem, to przekroczenie symbolicznej bariery - podkreślili autorzy opracowania.

Zwrócili też uwagę na spadek liczby osób otrzymujących obywatelstwo włoskie. W 2017 roku było ich 147 tysięcy, o 55 tysięcy mniej niż rok wcześniej.

Pod względem zatrudnienia trzeci rok z rzędu maleje liczba bezrobotnych wśród cudzoziemców. Ich zarobki są o 35 proc. niższe niż Włochów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka