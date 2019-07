Włochy: Znaleziono ciało polskiego alpinisty

Ciało polskiego alpinisty, który wpadł do szczeliny w masywie Breithorn w Alpach Pennińskich we Włoszech znaleźli w piątek ratownicy górscy - podały lokalne media z Turynu. Wspinacz wpadł do wąskiej szczeliny w czwartek po południu.

Zdjęcie Polski alpinista zginął podczas wspinaczki na południową ścianę Breithornu / Bahnmüller Lisa Bahnmülle /Agencja FORUM

Akcja poszukiwania alpinisty została wznowiona w piątek rano i zakończyła się znalezieniem jego ciała w wyjątkowo trudno dostępnym miejscu, na głębokości 25 metrów przy południowej ścianie Breithornu.

Ratownicy z pogotowia górskiego w Dolinie Aosty pracowali na wysokości 3900 metrów nad poziomem morza, w szczelinie pokrytej śniegiem i przy silnym wietrze.

Nie podano tożsamości Polaka.