Episkopat Włoch wprowadził "moralny obowiązek" zgłaszania wymiarowi sprawiedliwości przypadków księży i zakonników, co do których istnieje "prawdopodobieństwo" zarzutów pedofilii. To nowy zapis z instrukcji przyjętej w czwartek przez Konferencję Episkopatu.

Zdjęcie Biskupi; zdj. ilustracyjne /AFP

"To ważny krok naprzód" - powiedział arcybiskup Rawenny Lorenzo Ghizzoni, odpowiedzialny we włoskim Episkopacie za ochronę nieletnich.

Biskupi przyjęli nowe zasady postępowania w sprawie walki z nadużyciami.

Wyjaśniając znaczenie sformułowania "obowiązek moralny", abp Ghizzoni powiedział, że użyto go, ponieważ nie istnieje obowiązek prawny ani w kodeksie prawa kanonicznego, ani cywilnego, jako że biskupi nie są urzędnikami państwowymi. Jednak - zaznaczył - biskupi postanowili wyjść ponad to i dokonać tego postępu.

Jak stwierdził hierarcha, w instrukcji faktycznie jest mowa o "wniosku do władz cywilnych", a nie o doniesieniu o przestępstwie, bo takie mogą złożyć ofiary nadużyć.

Zauważył przy tym, że niemal zawsze z urzędu otwiera się postępowanie w przypadkach zgłoszenia pedofilii.

Abp Ghizzoni oświadczył zarazem, że biskup powstrzyma się przed zgłoszeniem czynu cywilnym władzom jedynie w przypadku, gdyby było takie wyraźne życzenie ofiary bądź jej rodziny. "Ale będziemy prosić o to, by taki sprzeciw wobec zgłoszenia był na piśmie i by był słusznie uzasadniony. Gdy zobaczymy, że motywacja nie jest właściwa, na przykład ze strony rodziców ofiar, mimo to złożymy zawiadomienie" - dodał arcybiskup Rawenny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka