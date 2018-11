Włoski dziennik "Corriere della Sera" zastanawia się we wtorek, czy incydent w Cieśninie Kerczeńskiej, gdzie Rosjanie zaatakowali ukraińskie okręty, jest próbą "związania rąk" prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi przed spotkaniem z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Zdjęcie Jak podkreśla włoski publicysta, już w czasie spotkania w Helsinkach można było dostrzec, że Trump nie rezygnuje z dialogu z Putinem i może iść na ustępstwa /ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK /AFP

"Czy to nie jest wystudiowana akcja" przed szczytem G20 w Buenos Aires, gdzie ma dojść do rozmowy Trumpa i Putina? - pyta komentator włoskiej gazety.



Reklama

Publicysta Franco Venturini pisze, że zdarzenie w Cieśninie Kerczeńskiej można interpretować dwojako. Po pierwsze - wyjaśnia - jako potwierdzenie próby sił między Moskwą a Kijowem "w niewypowiedzianej wojnie, która od aneksji Krymu w 2014 roku przyniosła już 10,5 tys. ofiar".



"Do starć zbrojnych w prorosyjskich prowincjach wschodniej Ukrainy dochodzą nowe napięcia na frontach wewnętrznych w chwili, gdy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje z wielkim niepokojem wyborów w przyszłym roku, a popularność Putina spada" - zauważa autor tekstu w największej włoskiej gazecie.



Wyraża opinię, że międzynarodowe mediacje w sprawie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i porozumienia z Mińska nie przyniosły prawie żadnych rezultatów, a decyzja Trumpa o dostawach śmiercionośnej broni dla Kijowa "dolała oliwy do ognia".



"Nie powinno specjalnie dziwić zatem, że dwa ukraińskie okręty patrolowe na holowniku mogły wydawać się rosyjskiej FSB straszną siłą i dlatego Rosjanie je ostrzelali i skonfiskowali. Nie tylko dlatego, że rosyjskie reakcje są zawsze nieproporcjonalne, ale i dlatego, że w tej cieśninie na Morzu Azowskim dawne KGB widzi wyzwanie, wolę nieuznania aneksji Krymu" - stwierdza publicysta.



Odnotowuje, że po tym incydencie Polska zażądała nałożenia nowych sankcji na Rosję, a NATO "podniosło głos bardziej niż zazwyczaj".



Venturini uważa, że to, co się stało, można też wytłumaczyć inaczej. Przypomina, że 30 listopada na szczycie G20 w Buenos Aires dojdzie do rozmowy prezydentów Rosji i USA na temat bezpieczeństwa europejskiego i rozbrojenia. Jak zaznacza, Moskwa już daje wyraz niezadowoleniu z zamiarów Białego Domu, by wycofać się z układu z Rosją o całkowitej likwidacji nuklearnych pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu (INF).



"Za trzy dni Rosja ma nadzieję uzyskać wyjaśnienia od Trumpa" - dodaje dziennikarz. Jak podkreśla, już w czasie spotkania w Helsinkach można było dostrzec, że Trump nie rezygnuje z dialogu z Putinem i może iść na ustępstwa.



"W środku nowego kryzysu ukraińskiego byłoby to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Czy ktoś postanowił związać ręce nieprzewidywalnemu Donaldowi?" - pyta włoski publicysta.



Z Rzymu Sylwia Wysocka