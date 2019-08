Pod Archangielskiem najprawdopodobniej eksplodował jądrowy silnik rakiety Buriewiestnik - donosi Wyborcza.pl. W wybuchu zginęło pięć osób. Rosyjskie władze mówiły o "nieistotnym wypadku przy próbach rakiety na paliwo ciekłe".

Zdjęcie Test rakiety z napędem nuklearnym 9M730 Buriewiestnik. Kadr z wideo Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. /SPUTNIK Russia /East News

W czwartek w okolicach miejscowości Nionoksa w obwodzie archangielskim doszło do wybuchu. Początkowo władze uspokajały, że sprawa nie jest poważna. Jednak tego samego dnia na stronie internetowej pobliskiego miasta Siewierodwińsk na krótko pojawiło się ostrzeżenie o podwyższonym poziomie promieniowania radioaktywnego.



W Moskwie natomiast karetki z oknami osłoniętymi polietylenem transportowały przywiezionych samolotami z północy pacjentów. Ratownicy mieli na sobie kombinezony ochrony chemicznej - podaje Wyborcza.pl.

Kolejne tropy eksplozji jądrowej

Rosyjska Państwowa Korporacja Energetyki Jądrowej (Rosatom) poinformowała w sobotę, że w czasie prób nieokreślonego silnika rakietowego zginęło pięciu specjalistów z Instytutu Naukowo-Badawczego w Sarowie, gdzie konstruuje się nowe rodzaje broni jądrowej. "Tacy eksperci nie braliby udziału w testach pocisku o napędzie konwencjonalnym" - czytamy.



Ponadto amerykański ekspert Jeff Lewis zidentyfikował na zdjęciach satelitarnych z obszaru, na którym doszło do eksplozji, okręt "Sieriebrianka".



Lewis, który pracuje w ośrodku Middlebury Institute of International Studies w Monterey, specjalizuje się w sprawach nierozprzestrzeniania broni atomowej. Okręt, który namierzył, służy do transportu paliwa jądrowego i - jak podaje naukowiec - "był używany zeszłego lata podczas prób odzyskania rozbitej SSC-X-9" [oznaczenie NATO rakiety zwanej 'Buriewiestnik' - przyp. red.].



We wpisie na Twitterze Lewis zasugerował powiązanie obecności statku z czwartkowym wybuchem.

Tak jak po Czarnobylu

W sobotę rosyjskie władze przyznały, że w wypadku uczestniczyła "instalacja z izotopowymi źródłami promieniowania radioaktywnego".



"To przypomina wydarzenia z 1986 r., kiedy w pierwszych komunikatach o tragedii mowa była o 'awarii z odrzuceniem fragmentów poza teren elektrowni', jak oficjalne agencje nazywały eksplozję reaktora" - pisze Wyborcza.pl. Gazeta zaznacza, że podobnie jak po katastrofie w Czarnobylu, i tym razem w sprawie panuje "atmosfera kłamstw i przemilczeń".

Cudowna broń Putina

Buriewiestnik (dosł. "zwiastun burzy", również nazwa ptaka - petrela) to rakieta, którą Władimir Putin straszył świat w swoim dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego 1 marca 2018 roku.

Prezydent Rosji wytknął wtedy Zachodowi, że jego przywódcy lekceważyli i nie słuchali Rosji, a następnie na wielkich ekranach pokazał animacje przedstawiające rosyjskie uzbrojenie, mówiąc: "No to teraz posłuchajcie". Putin zapewniał, że pocisk może tygodniami krążyć nisko nad ziemią i ostatecznie dotrzeć do każdego celu na świecie.

Jak podaje Wyborcza.pl, próby budowy rakiety z napędem jądrowym pojawiły się w Związku Radzieckim, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, już w latach 60. Sowieccy przywódcy doszli jednak do wniosku, że taka rakieta była by zbyt zawodna i niebezpieczna również dla samego ZSRR, dlatego projekt zarzucono.

AK