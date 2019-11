Wybory do białoruskiego parlamentu. Podano frekwencję głosowania przedterminowego

W niedzielę odbędą się wybory do białoruskiego parlamentu. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że wcześniej w głosowaniu przedterminowym, które trwało od wtorku do soboty uczestniczyło blisko 36 procent wyborców.

Zdjęcie Urna wyborcza; zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Białoruska Centralna Komisja Wyborcza podała, że o 110 miejsc w izbie niższej parlamentu ubiega się 513 kandydatów na deputowanych. Prawie 5900 lokali wyborczych będzie otwartych od godziny 8. do 20. czasu miejscowego, czyli od godziny 6 do 18 czasu obowiązującego w Polsce. Do głosowania uprawnionych jest prawie 6 milionów 900 tysięcy obywateli.

Białoruscy posłowie są wybierani według ordynacji większościowej, czyli głosuje się na konkretnych kandydatów, a nie na partie polityczne. Natomiast Rada Republiki, izba wyższa parlamentu została wybrana już 10 dni wcześniej w trakcie zjazdów lokalnych Rad Deputowanych, będących odpowiednikiem polskich sejmików wojewódzkich. Ośmiu senatorów ma prawo mianować w dowolnym czasie prezydent Białorusi.



Pierwsze nieoficjalne wyniki głosowania do izby niższej parlamentu mogą być znane jeszcze w niedzielę wieczorem.