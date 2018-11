Wybory do Kongresu USA. Relacja na żywo

We wtorek, 6 listopada, w tzw. midterm elections Amerykanie wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów, a także władze stanowe. Czy demokraci zdołają odbić Kongres z rąk republikanów? Przez całą noc czasu polskiego będą spływać wyniki z poszczególnych stanów. Relację prowadzi Michał Michalak.

Zdjęcie Głosowanie w Kalifornii /ROBYN BECK / AFP /East News

W tegorocznej kampanii wyborczej wydano 5,2 mld dolarów na marketing polityczny - najwięcej w historii "midterm elections".





Często zżymamy się, że PKW zbyt opieszale ogłasza wyniki wyborów, ale np. cztery lata temu w Kalifornii zwycięzców w wyborach do Izby Reprezentantów w dwóch okręgach oficjalnie podano dopiero po dwóch tygodniach.



O której godzinie dowiemy się, która partia będzie miała większość w Kongresie? To zależy od wielu czynników. Ale podpowiedzią mogą być wybory z 2014 r. - wtedy agencja AP ogłosiła republikańską większość w Senacie o godz. 5:25 czasu polskiego.



Kolejka do lokalu wyborczego w Arizonie:



Zdjęcie Wybory do Kongresu / AFP

Dana Rohrabacher (Partia Republikańska) w drodze do lokalu wyborczego:



Zdjęcie Dana Rohrabacher / AFP

Kandydatka do Izby Reprezentantów Katie Hill (Partia Demokratyczna) w lokalu wyborczym w Kalifornii:



Zdjęcie Katie Hill / AFP

68 proc. dzisiejszych wyborców oceniło, że stan gospodarki w USA jest dobry. To może zadziałać na korzyść republikanów.



Najważniejszym problemem kraju jest służba zdrowia - wskazało najwięcej, bo 41 proc. wyborców. 23 proc. odpowiedziało, że imigracja, 21 proc. - gospodarka, 11 proc. - dostęp do broni.



64 proc. wyborców przyznało, że ich stosunek do Donalda Trumpa był decydujący podczas dzisiejszych wyborów.



16 proc. wyborców głosowało po raz pierwszy w wyborach środka kadencji - to kolejna ciekawa informacja z sondażu exit poll dla CNN.



Mimo doskonałych wyników gospodarki jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB i bezrobocie, aż 56 proc. Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku (41 proc. uważa, że w dobrym).



W wyborach do Kongresu w 2014 r. frekwencja wyniosła 36,4 proc. i była najniższa od 1942 r. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ten wynik będzie lepszy.

44 proc. wyborców, którzy dziś głosowali, popiera prezydenta Donalda Trumpa, a 55 proc. nie - wynika z sondażu exit poll stacji CNN.



Podajemy godziny zamknięcia lokali wyborczych w wybranych stanach.

Północ czasu polskiego: Kentucky i Indiana - część lokali w tych stanach.

Godz. 1: Floryda, Georgia, Wirginia, Karolina Północna, a także Kentucky i Indiana - pozostałe lokale.

Godz. 1:30: Karolina Północna, Ohio, Wirginia Zachodnia.

Godz. 2: Massachusetts, Floryda, New Jersey, Pensylwania, Alabama, Tennessee, Missisipi, Missouri, Oklahoma.

Godz. 2:30: Arkansas.

Godz. 3: Nowy Jork, Nowy Meksyk, Arizona, Kolorado, Minnesota, Teksas, Michigan.

Godz. 4: Utah, Nevada, Montana, Iowa.

Godz. 5: Kalifornia, Dakota Północna, Hawaje, Waszyngton, Oregon.

W 10 stanach, w których demokraci ubiegają się dziś o senacką reelekcję, Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze jeden argument za tym, że odbicie Senatu może się nie powieść.



44. i 45. prezydent USA nadawali ton ostatnim dniom kampanii wyborczej. Barack Obama i Donald Trump wiecowali dzień w dzień.

Zdjęcie Donald Trump / AFP

Zdjęcie Barack Obama / AFP

Missouri, Nevada, Arizona, Floryda, Indiana, Dakota Północna, Teksas - wyniki w tych stanach zadecydują, kto będzie kontrolował Senat.

O miejsce w Kongresie ubiega się rekordowa liczba kobiet - 261.



W wyborach do Senatu Partia Demokratyczna ma do wykonania "mission imbossible". Na 35 mandatów do wzięcia - 26 należy w tej chwili do demokratów. Żeby przejąć kontrolę nad Senatem, musieliby wygrać 28 z 35 dzisiejszych pojedynków wyborczych. A wiele wskazuje na to, że niektóre z obecnych mandatów mogą wręcz stracić.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Serwis fivethirtyeight.com dawał demokratom tylko 15 proc. szans na odbicie Senatu.

Według analityków demokraci powinni odbić Izbę Reprezentantów, natomiast republikanie utrzymają przewagę w Senacie. Każde inne rozstrzygnięcie będzie dużym zaskoczeniem.

Pierwsze lokale wyborcze zostaną zamknięte o północy czasu polskiego. Najważniejsze stany na wschodnim wybrzeżu zaczną podawać wyniki po godz. 1. Z kolei o godz. 5 czasu polskiego zakończy się głosowanie na zachodnim wybrzeżu m.in. w Kalifornii, a o godz. 7 na Alasce.



Amerykańscy wyborcy mają dziś ręce pełne roboty:



Zdjęcie / INTERIA.PL

Wyjaśnijmy, że w USA co dwa lata wybierany jest cały skład Izby Reprezentantów i jedna trzecia Senatu.