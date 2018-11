Wybory do Kongresu w USA. Facebook zablokował 115 kont

W przeddzień wyborów w Stanach Zjednoczonych Facebook zablokował konta użytkowników: 30 profili na samym Facebooku oraz 85 na należącej do niego platformie Instagram. Wyjaśniono, że konta należały do podmiotów powiązanych z obcymi państwami i mogły służyć do ingerencji w proces wyborczy.

Zdjęcie Mark Zuckerberg /AFP

"Organa ścigania, w niedzielny wieczór, poinformowały nas o online-aktywności, która może być powiązana z podmiotami zewnętrznymi" - napisano w komunikacie wydanym przez Facebook.

Jak wyjaśniają jego autorzy, standardowa procedura w takich przypadkach zakłada staranne wyjaśnienie podejrzeń, dopiero później przekazanie oficjalnej informacji.

"Jednak, biorąc pod uwagę, ze pozostał jeden dzień do ważnych wyborów, chcieliśmy, aby obywatele dowiedzieli się o podjętych przez nas działaniach i o stanie wiedzy na dzisiaj" - napisano.

19 października Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, FBI i Departament Sprawiedliwości wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili możliwość wystąpienia zewnętrznych zagrożeń dla kampanii wyborczych w USA. Dokument zwraca uwagę, że zagraniczna ingerencja stanowi poważne zagrożenie dla procesu wyborczego i samej demokracji, zaś jej zapobieganie stanowi najwyższy priorytet rządu federalnego.



Amerykanie wybiorą w dzisiejszym głosowaniu 35 spośród 100 senatorów i wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów.