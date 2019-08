Wybory w Abchazji. Stanowisko 15 państw, w tym Polski

Polska wraz z czternastoma innymi państwami uznała za nielegalne tzw. "wybory prezydenckie" przeprowadzone w niedzielę na obszarze gruzińskiego regionu Abchazji - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie wezwano Rosję do wypełnienia porozumień z 2008 roku.

Zdjęcie Plakat wyborczy w Sokhumi /Iliya Pitalev/SPUTNIK Russia /East News

Wspólne oświadczenie w sprawie niedzielnych wyborów w Abchazji wydały w poniedziałek: Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Kanada, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Ukraina oraz Wielka Brytania.

Państwa te uznały za nielegalne niedzielne wybory prezydenckie przeprowadzone przez separatystyczne władze w Sokhumi na obszarze gruzińskiego regionu Abchazji.

15 państw, w tym Polska, wezwały też Federację Rosyjską do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Porozumienia Pokojowego z 2008 roku, w tym do wycofania sił wojskowych na pozycje sprzed wojny rosyjsko-gruzińskiej oraz zapewnienia nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej do tych regionów, jak również cofnięcia uznania niepodległości należących do Gruzji Abchazji i regionu Cchinwali/Osetii Południowej.

W tym samym oświadczeniu poinformowano również o nieuznaniu zarówno legalności, jak i wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się na obszarze gruzińskiego regionu Cchinwali/Osetii Południowej 9 czerwca br.

"Ponawiamy nasze pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej międzynarodowo uznanych granicach" - poinformowano w komunikacie.