Liberalno-konserwatywna Nowa Demokracja (ND) wygrała niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji - wynika z badań exit poll, przeprowadzonych przez prywatne stacje telewizyjne.

Zdjęcie Wybory w Grecji /SIMELA PANTZARTZI /PAP/EPA

Będące do tej pory w opozycji ugrupowanie poparło według exit poll ok. 38-42 proc. głosujących. ND, jak wynika z badań, zdobędzie ok. 155-167 miejsc w 300-osobowym parlamencie, co pozwoli jej na samodzielne sprawowanie władzy.

Reklama

Liderem ND jest 51-letni Kyriakos Micotakis, syn byłego premiera i brat byłej minister spraw zagranicznych.

Rządząca od 2015 r. w Grecji Koalicja Radykalnej Lewicy (Syriza) zajęła w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych drugie miejsce z wynikiem 26,5-30,5 proc. - wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez pięć stacji telewizyjnych.

"To jawne zwycięstwo Nowej Demokracji. Poczekamy i zobaczymy, jak to wykorzystają" - powiedział państwowej telewizji Panos Skurletis z Syrizy.

Wybory pierwotnie miały się odbyć w październiku tego roku, ale zostały zwołane wcześniej przez premiera Aleksisa Ciprasa, po tym gdy jego partia Syriza przegrała z ND w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Liderem ND jest 51-letni Kyriakos Micotakis / AFP